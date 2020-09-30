На Донбассе террористы обстреляли позиции ВСУ из гранатомета, есть раненый
Инцидент произошел в районе населенного пункта Зайцево 30 сентября
Раненого бойца доставили в медучреждение, он в удовлетворительном состоянии
На Донбассе в результате обстрела террористами позиций ВСУ получил ранения один украинский военный.
Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировки "Север" в социальной сети Facebook. Оккупанты открыли огонь из гранатомета.
"В районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета. В результате вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", – сказано в сообщении.
Отмечается, что солдата доставили в лечебное учреждение, его состояние удовлетворительное.
На месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Как сообщал OBOZREVATEL, войска России на Донбассе за прошедшие сутки, 29 сентября, ни разу не нарушили договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в штабе ООС.