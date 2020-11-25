На Донбассе террористы обстреляли поселок и ранили двух гражданских

На Донбассе 12 ноября двое гражданских лиц получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России.

Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, это произошло в районе Александровки Донецкой области, которая находится под контролем оккупантов. Пострадали двое мужчин – примерно 60-69 лет и его внук 20-29 лет.

Взрыв произошел возле дома, где они проживают. Оба получили травмы, связанные с потерей слуха.

Медики больницы в Донецке заявили, что 13 ноября к ним обратился мужчина 20-29 лет с нарушением слуха и повышенным артериальным давлением. Они уточнили, что это произошло из-за взрыва.

В отчете СММ не уточняются подробности обстрела. Однако по данным штаба ООС, 12 ноября оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они использовали стрелковое оружие, станковый противотанковый гранатомет и гранатометы разных систем. При этом украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 23 ноября вооруженные формирования РФ и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреляли позиции ВСУ из миномета и гранатомета.