На Донбассе террористы активно готовятся к боевым действиям – разведка

На Донбассе российские наемники 11 января активизировали боевую подготовку, используя позиции Объединенных сил в качестве учебных целей.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины. Соответствующую информацию предоставило Главное управление разведки.

По данным украинских военных, в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов террористов проводили тренировочные стрельбы на полигонах. В них принимали участие артиллерийские и минометные подразделения, расчеты противотанковых ракетных комплексов.

Также отрабатывалось вождение боевых машин в составе подразделений и проводились сборы с командирами рот и батарей.

Разведчики отметили, что оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов по управлению огнем вблизи линии соприкосновения.

В качестве учебных целей они использовали позиции Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе прибегли к очередным огневым провокациям. В результате осколочное ранение получил один защитник Украины.