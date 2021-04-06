На Донбассе снова погибли два воина ВСУ

В зоне боевых действий на востоке Украины 6 апреля снова погибли два воина Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Известно, что первый защитник умер от смертельного ранения, которое он получил в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации вблизи Невельского.

"В результате вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он умер", – говорится в сводке.

Второй Герой погиб возле населенного пункта Степное в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве. Военный также получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", – отметили в ОТУ "Восток".

Напомним, 5 апреля на Донбассе также погибли два защитника. Это Владислав Мороз из села Халаидово Черкасской области и Виктор Гелебрант, который служил в 92 отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Первый Герой получил смертельное снайперское ранение вблизи Спартака, Ясиноватского района, Донецкой области. У него остались родители и сестра.

Второй воин был убит выстрелом в голову у Золотого-4 на Луганщине. У 49-летнего мужчины остались жена и сын. Он был родом из западной Украины, но с семьей проживал в Харьковской области.

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