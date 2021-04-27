На Донбассе погиб воин ВСУ: фото и имя Героя
В зоне боевых действий на востоке Украины погиб воин Вооруженных сил Украины Иван Ковалевский ("Африка") из села Колинки, что на Прикарпатье.
Трагедия случилась 26 апреля – жизнь воина якобы оборвал вражеский снайпер. Об этом написали на странице Городенковского городского совета территориальной общины в Facebook. Однако в официальной сводке штаба ООС информации о такой потере нет.
"Городенковский городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО, уроженца села Колинки – Ковалевского Ивана Ивановича "Африки", который погиб 26.04.2021 года от пули вражеского снайпера", – говорится в некрологе.
"К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть родного человека – большое испытание. В эту горькую минуту искренне разделяем горе семьи и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби. Не забудем о его подвиге и мужестве в исполнении военного долга перед Украиной. Вечная память!" – написали земляки Героя.
В комментариях под заметкой местные власти Городенщины уточнили, что источником информации о гибели Ковалевского является председатель ОО "Городенковское районное объединение участников АТО".
Как отметило местное издание "Репортер", в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки подтвердили информацию о потере в зоне ООС, но имя погибшего не указали.
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