На Донбассе снайпер террористов убил украинского воина

В четверга, 27 мая, российский снайпер убил украинского военного у позиции ВСУ недалеко от населенного пункта Новотошковское.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север". На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.

Отмечается, что на месте происшествия работали должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, что ранее оккупанты запускали беспилотник и российский снайпер ранил бойца ВСУ.

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