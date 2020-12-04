На Донбассе снайпер террористов ранил воина ВСУ
В пятницу, 4 декабря, в 10:46 снайпер российских террористов на Донбассе ранил воина Вооруженных сил Украины.
Как сообщили на Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, это случилось вблизи Луганского (Светлодарск). По официальной информации, защитника доставили в госпиталь, его состояние медики оценили как стабильное.
В ТКГ отметили, что после провокации оккупантов на фронте снова возобновили режим тишины и сообщили о преступлении СММ ОБСЕ.
Кроме того, наблюдательная группа УССЦКК начала работу над выяснением всех подробностей происшествия.
Напомним, 24 ноября снайпер террористов "Л/ДНР" смертельно ранил украинского воина. Защитник умер в больнице. Позже выяснилось, что погибшим оказался фастовчанин Вячеслав Минкин из 72-й ОМБр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
также 4 декабря российские террористы на Донбассе применили против ВСУ запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы.
В частности, они обстреляли позиции вблизи населенного пункта Водяное.
3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, прибегнув к дистанционному минированию позиций, а также к обстрелам из минометов и гранатометов.