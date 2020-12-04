На Донбассе снайпер террористов ранил воина ВСУ

В пятницу, 4 декабря, в 10:46 снайпер российских террористов на Донбассе ранил воина Вооруженных сил Украины.

Как сообщили на Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, это случилось вблизи Луганского (Светлодарск). По официальной информации, защитника доставили в госпиталь, его состояние медики оценили как стабильное.

В ТКГ отметили, что после провокации оккупантов на фронте снова возобновили режим тишины и сообщили о преступлении СММ ОБСЕ.

Кроме того, наблюдательная группа УССЦКК начала работу над выяснением всех подробностей происшествия.

Напомним, 24 ноября снайпер террористов "Л/ДНР" смертельно ранил украинского воина. Защитник умер в больнице. Позже выяснилось, что погибшим оказался фастовчанин Вячеслав Минкин из 72-й ОМБр.

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