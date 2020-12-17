На Донбассе снайпер террористов ранил воина ВСУ

В районе Авдеевки Донецкой области 17 декабря в результате снайперского огня ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается в Telegram украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Обстрел произошел около 17:40.

"Сегодня, 17 декабря, около 17:40 в результате снайперского огня ранение получил военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки", – сказано в сообщении.

Раненого госпитализировали, он находится в стабильном состоянии.

Украинская группа в Совместном центре контроля и координации направила ноту в СММ ОБСЕ.

"Украинской группой в СЦКК был немедленно задействован координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ", – уточнили в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы возле Водяного на Донбассе 17 декабря обстреляли позиции ВСУ из 82-мм миномета, а также подствольного и противотанкового гранатомета.

Ранее, 16 декабря, оккупанты три раза нарушали режим тишины. Тогда обстрелы были зафиксированы возле этого же населенного пункта.