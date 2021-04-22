На Донбассе СБУ разоблачила 10 боевиков и нашла 40 кг взрывчатки. Фото

Служба безопасности Украины провела профилактические контрдиверсионные мероприятия в Волновахском районе Донецкой области.

Как сообщается на сайте СБУ, во время этих мероприятий были разоблачены 10 боевиков и изъято 40 кг взрывчатки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Отрабатывая оперативную информацию, правоохранители установили места проживания участников бандгруппировок так называемой "ДНР". Они в настоящее время входят в состав незаконных вооруженных формирований боевиков", – говорится в сообщении.

СБУ проверяет информация о их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные производства.

В доме одного из боевиков сотрудники спецслужбы обнаружили тайник с 4 противотанковыми минами ТМ-62М общим весом 40 кг. По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для диверсий на территории региона.

Также проверяется информация о противоправной деятельности двух организаторов так называемого "референдума" 2014 года в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала бывшую руководительницу так называемого "управления культуры, молодежи и спорта" временно оккупированного города Довжанский в Луганской области. Колаборантка въезжала на подконтрольную украинской власти территорию для изменения фамилии и имела цель постоянно здесь жить.