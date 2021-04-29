На Донбассе российские наемники ранили украинского военного

За прошедшие сутки, 28 апреля, российско-оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в результате обстрела ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В частности, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки российские захватчики дважды совершили обстрелы, применив минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы.

Неподалеку Водяного террористы шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У поселка Светлодарск оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Авдеевки противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у поселка Золотое-4 – из ручных противотанковых гранатометов.

Из стрелкового оружия вооруженные формирования РФ осуществили обстрел населенного пункта Зайцево.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

Кроме того, вблизи Водяного наемники совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на 7 часов утра 29 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Павлополя – еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь среди военных ВСУ за текущие сутки нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы ударили из минометов по домам мирных жителей поселка Водяное Волновахского района Донецкой области.