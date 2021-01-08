На Донбассе российские наемники открыли огонь из гранатометов по ремонтной бригаде

Вооруженные формирования России на Донбассе два раза открыли огонь в сторону рабочей бригады, которая выполняла работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка – Торецк" в районе населенного пункта Южное.

Провокативный предупредительный обстрел из стрелкового оружия и гранатомета произошел в пятницу, 8 января, сообщается на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Первый раз террористы открыли огонь около 11:00, из-за чего ремонтные работы были приостановлены. Затем их возобновили в 12:00. После этого около 14:00 снова произошел обстрел и рабочие бригады пришлось вывести из указанной зоны.

В штабе уточнили, что проведение ремонта было запланированным. "СММ ОБСЕ были получены письменные гарантии безопасности со стороны ВФ ОРДО. Со стороны ВС Украины предоставлены аналогичные гарантии для проведения "зеркальных" работ по восстановлению водопровода в сторону Горловки на временно оккупированную территорию", – сказано в сообщении.

Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации подготовила письменную ноту, которая будет направлена в СММ ОБСЕ, поскольку указанные "действия формирований ОРДО являются недопустимыми и противоречат шагам по урегулированию ситуации вдоль линии разграничения".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января российские оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.