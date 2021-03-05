На Донбассе ранили воина ВСУ

В пятницу, 5 марта, в зоне боевых действий на Донбассе российские террористы ранили воина Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Отмечается, что воину немедленно была оказана необходимая медицинская помощь.

"Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинки получил ранение один военнослужащий ВСУ. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", – говорится в заявлении.

Напомним, в четверг, 4 марта, враг на фронте девять раз нарушил режим тишины. В частности, он вел огонь по позициям ВСУ из минометов и гранатометов. В дополнение ко всему оккупанты применили беспилотник.

Кроме того, согласно отчету СММ ОБСЕ за 4 марта, российские захватчики и их наемники разместили на Донбассе запрещенное вооружение. В частности, речь идет о шести танках Т-72Б и трех самоходных гаубицах 2С1 "Гвоздика". Еще несколько единиц тяжелого вооружения враг разметил за пределами мест, выделенных для его хранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался грузовик Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадали девять военнослужащих. Это случилось вблизи Водяного.

3 марта главари террористов "ДНР" заявили, что позволяют своим группировкам первыми открывать огонь по позициям ВСУ, поскольку режиму тишины положен конец.