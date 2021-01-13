На Донбассе ранили украинского воина: ВСУ открыли огонь в ответ

За минувшие сутки, 12 января, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупационные войска 11 раз обстреливали украинские позиции. Ранен служащий Вооруженных сил Украины.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ОС, в ответ на нарушение режима прекращения огня украинские воины открывали огонь.

Большинство обстрелов враг совершал в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия вооруженные формирования РФ вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Песков и Водяного, что возле Донецка. Вблизи Песков противник также открывал огонь из гранатометов различных систем.

В пригороде Авдеевки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецка – из крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Водяное и Павлополь противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности ОТГ "Север" недалеко от населенного пункта Золотое-4 враг вел огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия. Под обстрелами был ранен военный ВСУ, которого доставили в больницу. В настоящее время состояние здоровья воина оценивается как удовлетворительное.

В штабе отметили, что на обстрелы вооруженных формирований России украинские воины несколько раз открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 13 января, в районе проведения Операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января Вооруженные формирования России на Донбассе открыли огонь по позициям ВСУ, в результате чего погиб один боец.