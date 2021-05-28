На Донбассе ранили украинского воина, 'Л/ДНР' стреляли из гранатометов и пушек

За прошедшие сутки, 27 мая, российские оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня. Один воин ВСУ погиб под вражескими обстрелами. С начала суток, 28 мая, один украинский воин был ранен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Так, украинский защитник погиб во время обстрела в направлении населенного пункта Новотошковское, где оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Также поблизости Песков враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Причепиловки российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Опытного оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а Новгородского – из минометов 82-го калибра. Вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых пушек.

На обстрел российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 28 мая, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного – еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Гранитного враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17. В направлении Песков противник применил стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава ОС получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 27 мая погиб офицер Максим Полевой. Воина Вооруженных сил Украины убила пуля вражеского снайпера.