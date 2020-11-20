На Донбассе ранили украинского военного: детали атаки 'Л/ДНР'

За прошедшие сутки, 19 ноября, в результате вражеских обстрелов на Донбассе в зоне ООС был ранен украинский военный.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ОС, российские оккупационные войска провели два обстрела. В районе населенного пункта Авдеевка враг применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а около Марьинки зафиксирована работа снайпера.

"В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", – говорится в сводке.

За текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы один раз из стрелкового оружия обстреляли позицию ВСУ около Шумов. Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, вооруженные формирования РФ и ее наемники в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе, совершив провокационные выстрелы в сторону позиций ВСУ.