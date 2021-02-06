На Донбассе ранили двух воинов ВСУ: Украина обратилась к ОБСЕ

В субботу, 6 февраля, на Донбассе в результате обстрела противником были ранены двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает в Facebook Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе, обстрел произошел в районе Торецка и Северодонецка. Воинам оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

"Украинской стороной СЦКК с использованием координацийного механизма был введен "режим тишины" на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки, 5 февраля, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Ранее российские оккупационные войска привлекли снайперов и диверсантов для действий в районах передовых позиций на Донбассе в зоне проведения ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе вражеский снайпер убил воина ВСУ.