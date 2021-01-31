На Донбассе ранили двух бойцов ВСУ, войска РФ пять раз нарушили "тишину" – штаб ООС

За прошедшие сутки, 30 января, российско-оккупационные войска в Донбассе вплотную обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новомихайловки. В результате действий врага двое украинских бойцов получили ранения.

Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом информирует штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Всего в зоне проведения ООС было зафиксировано пять нарушений противником режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", кроме уже упомянутого случая, враждебные обстрелы были зафиксированы в пригороде Авдеевки – несколько раз со станковых противотанковых гранатометов.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

На обстрелы вооруженных формирований РФ наши защитники открывали огонь в ответ. А о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК было сообщено представителей ОБСЕ.

Отмечается, что с начала 31 января вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения ООС и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице умер украинский защитник Роман Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером в Станично-Луганском районе на Донбассе.