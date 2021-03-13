На Донбассе произошло обострение: боец ВСУ убит и еще один ранен

За минувшие сутки, 12 марта, на Донбассе в зоне проведения ООС был убит украинский военный, и еще один получил боевую травму.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба. Всего за сутки российские оккупационные войска 14 раз нарушали режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи поселка Екатериновка оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Около Южного враг обстрелял украинские позиции из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. Под обстрелами воин ВСУ получил травму и был доставлен в больницу. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи Старогнатовки противник применил автоматические станковые гранатометы. А возле н.п. Тарамчук и Пески – стрелковое оружие и станковой противотанковый гранатомет.

Рядом с Гнутово оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного – из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Марьинка вражеский снайпер ранил украинского военного. От полученных ран защитник умер. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Также враг в районе населенных пунктов Железное, Набережное и Водное проводил инженерные работы в направлении линии соприкосновения.

С начала текущих суток, 13 марта, враг 4 раза провел обстрел в районе населенного пункта Пески. Противник открывал огонь в сторону наших позиций с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СНБО подтвердили обострение на Донбассе и заявили о психологической атаке России.