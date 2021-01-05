На Донбассе произошла масштабная авария на водопроводе: без воды остались 38 тысяч человек

Прифронтовой город Торецк и расположенные рядом населенные пункты Донецкой области, где проживает около 38 тысяч человек, остались без водоснабжения из-за прорыва на водопроводе "Горловка-Торецк".

Авария произошла 4 января. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Отмечается, что прорвало водопровод диаметром 900 мм. Бригады местного КП "Компания "Вода Донбасса" продолжали работы по восстановлению водоснабжения, однако на утро 5 января воду не смогли подать.

Централизованное водоснабжение прекратилось для населения города Торецк (28 336 человек), города Зализное (2899 человек), пгт Пивничное (5768 человек), пгт Пивденное (750 человек) и частично села Щербиновка (170 человек) – всего 37 923 человека.

"Аварийно-восстановительные бригады регионального управления по эксплуатации канала обследуют водовод со стороны Горловки. Они смогут приступить к работам по поиску возможных повреждений после получения согласования (часть водовода "Горловка-Торецк" расположена в "серой" зоне)", – цитирует УНН заявление пресс-службы Донецкой ОГА.

Также указано, что в Торецке есть два резервуара питьевой воды, объемом по 5000 куб. м каждый, которые соединены между собой. При этом в резервуарах осталось только 2100 куб. м питьевой воды (остаточный объем, который невозможно подать по водосети, составляет 2000 куб. м). В населенных пунктах, в которых прекращено централизованное водоснабжение, находится 18 котельных, на которых имеется запас воды, теплоснабжение населения не прекращено.

Там заверили, что при необходимости ГСЧС будет осуществлять подвоз воды к населению, котельным и объектам критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за аварии на участке Второго Донецкого водопровода вблизи города Славянск в конце октября 2020-го без воды остались пять населенных пунктов с общим населением 75 тысяч человек.