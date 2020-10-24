На Донбассе при загадочных обстоятельствах погиб комбат из Москвы

Кирилл Лютый Расследования 20:09, 24.10.2020 Обновлено: 20:12, 24.10.2020

На Донбассе погиб российский наемник Алексей Марков, который в террористической "ЛНР" командовал так называемым батальоном "Призрак".

Об этом сообщил журналист и представитель ОРДЛО на переговорах Трехсторонней контактной группы Денис Казанский в своем Telegram-канале в субботу, 24 октября.

Он ссылался на информацию, полученную на страницах оккупантов в социальных сетях. Причиной смерти Маркова назвали ДТП, однако Казанский выразил сомнения по этому поводу: "учитывая судьбы других полевых командиров "Л/ДНР", тут тоже наверняка что-то нечисто".

Алексей Марков.
открытые источники

"Первые командиры "Призрака" – Костин и Мозговой были убиты своими же соратниками по русскому миру. Нефартовый какой "Призрак" оказался..." – отметил он.

Оккупанты в сети сообщили, что Марков участвовал в войне на Донбассе против Украины с 2014 года, в частности, был замешан в боях возле поселка Желобок и в районе Бахмутской трассы.

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что режим тишины действует на Донбассе почти 90 дней. За это время украинская армия понесла одну боевую потерю.

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