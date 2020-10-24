На Донбассе при загадочных обстоятельствах погиб комбат из Москвы

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Расследования
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  • Оккупанты заявили, что в ДТП разбился Алексей Марков

  • Журналист Денис Казанский допустил, что россиянина могли убить

Алексей Марков

На Донбассе погиб российский наемник Алексей Марков, который в террористической "ЛНР" командовал так называемым батальоном "Призрак".

Об этом сообщил журналист и представитель ОРДЛО на переговорах Трехсторонней контактной группы Денис Казанский в своем Telegram-канале в субботу, 24 октября.

Он ссылался на информацию, полученную на страницах оккупантов в социальных сетях. Причиной смерти Маркова назвали ДТП, однако Казанский выразил сомнения по этому поводу: "учитывая судьбы других полевых командиров "Л/ДНР", тут тоже наверняка что-то нечисто".

Алексей Марков

"Первые командиры "Призрака" – Костин и Мозговой были убиты своими же соратниками по русскому миру. Нефартовый какой "Призрак" оказался..." – отметил он.

Оккупанты в сети сообщили, что Марков участвовал в войне на Донбассе против Украины с 2014 года, в частности, был замешан в боях возле поселка Желобок и в районе Бахмутской трассы.

На Донбассе при загадочных обстоятельствах погиб комбат из Москвы
На Донбассе при загадочных обстоятельствах погиб комбат из Москвы

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что режим тишины действует на Донбассе почти 90 дней. За это время украинская армия понесла одну боевую потерю.

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