На Донбассе покончил с собой соратник осужденного террориста 'ДНР'

В городе Ясиноватая Донецкой области, который сейчас контролируется террористами, покончил с собой Андрей Локтионов. Он был другом и охранником "Абхаза" – экс-помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия, "героя "ДНР" Ахры Авидзба, который недавно получил условный срок.

Сам Локтионов был оправдан и вернулся из Абхазии в "ДНР". О том, что мужчина свел счеты с жизнью в Донецке, написало издание "Эхо Кавказа". При этом в местном Telegram-канале "Ясиноватая Донбасс на линии огня" уточнили, что он совершил самоубийство именно в Ясиноватой в собственной квартире.

Сообщается, что Локтионов застрелился 17 июня, а на следующий день его похоронили. Пользователи соцсетей отмечали, что охранника Авидзбы держали в одиночной камере. По их мнению, это могло привести к психическому расстройству.

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Напомним, 11 июня Ахре Авидзба вынесли приговор. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу 10 тысяч рублей. При этом его соратников, включая Локтионова, суд полностью оправдал.

Всех их обвиняли в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия.

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