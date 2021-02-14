На Донбассе погибли воины из Кременчуга и Харькова: объявлен траур

Подорвавшиеся в районе Новолуганского на Донбассе военные были родом из Кременчуга и Харькова.

Как сообщил в Facebook мэр Кременчуга Виталий Малецкий, погибли двое кременчужан 34-летний Вячеслав Алексеенко и 37-летний Александр Войтенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мужественные воины, участники боевых действий, защитники Украины. Они могли бы еще очень много сделать для нашей страны, но отдали самое дорогое – жизнь за ее независимость", – написал он.

По словам мэра, понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура.

По информации Суспільне.Харків, третий погибший – 27-летний Дмитрий Мироненко из Харькова.

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