На Донбассе погибли трое воинов ВСУ

В воскресенье, 14 февраля, на Донбассе погибли сразу трое защитников Украины. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

О трагедии сообщила пресс-служба оперативно-тактического управления "Північ". Это произошло вблизи населенного пункта Новолуганское.

"Во время перемещения на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

Также военное командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

Напомним, 11 февраля, в день рабочего визита на Донбасс президента Украины Владимира Зеленского, погибло двое украинских воинов. Так, в результате снайперского ранения умер полтавчанин Александр Глушко.

Кроме того, при пулеметном обстреле российских оккупантов погиб военнослужащий 28 бригады имени Рыцарей Зимнего похода Владислав Лященко.

А 6 февраля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе Новомихайловки погибли двое молодых бойцов 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный.

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