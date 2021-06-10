На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ

На Донбассе погибла военнослужащая Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла в среду, 9 июня, в районе проведения Операции объединеных сил.

Об этом сообщила прес-служба Закарпатского Легиона – 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Facebook. Причина смерти и имя женщины не уточняется.

"Сегодня, 9 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады", – говорится в сообщении.

Командование части выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии со своей поездки на передовые позиции на Донбассе. Рабочий визит главы государства в Донецкую область начался в среду, 9 июня.