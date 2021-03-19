На Донбассе погиб защитник Украины

На Донбассе в пятницу, 19 марта, в результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Он получил ранение, не совместимое с жизнью, вблизи Водяного Донецкой области. Об этом сообщили на Facebook-странице Оперативно-тактической группировки "Восток".

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.

Подчеркивается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций ООС из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

О действиях вооруженных формирований РФ было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как писал OBOZREVATEL: