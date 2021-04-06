На Донбассе погиб второй боец ВСУ за сутки

В понедельник, 5 апреля, вооруженные формирования России на Донбассе убили бойца Вооруженных сил Украины. Защитник получил смертельное пулевое ранение в голову.

Войска РФ нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия неподалеку Золотого-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Об этом сообщили на странице "ОТУ Север в Facebook".

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", – говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ. Отметим, что это вторая смерть на Донбассе за сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в зоне ООС на Донбассе в понедельник, 5 апреля, погиб украинский защитник. Боец умер в результате выстрела снайпера. Трагедия случилась неподалеку Авдеевки.