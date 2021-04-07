На Донбассе погиб воин ВСУ со Львовщины: о трагедии сообщили больным COVID-19 родителям

Погибшим воином 10 горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, чье тело 6 апреля отдали террористы "Л/ДНР", оказался житель города Жидачев Львовской области Игорь Байтала.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Он отметил, что печальная весть о гибели сына постигла родителей Героя в то время, когда оба заболели COVID-19.

"Опять потери для Львовщины. Вчера стало известно о смерти жителя города Жидачев Игоря Байталы из 10 горно-штурмовой бригады. Соболезнования родным и близким нашего воина. Вечная память Герою!" – выразил слова соболезнования Козицкий.

Кроме того, о смерти юного защитника написала в Facebook и глава Львовского областного совета Ирина Гримак. По ее данным, парень родился в 1995 году.

"Печальное утро... Львовщина потеряла еще одного Героя. Погиб житель Жидачева Байтала Игорь Николаевич 1995 года рождения. Военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады отдал жизнь, защищая территориальную целостность и независимость Украины. Без сына остались двое родителей, без брата – двое сестер", – отметила Гримак.

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