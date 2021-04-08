На Донбассе погиб воин ВСУ с Николаевщины: названо имя

В зоне боевых действий на востоке Украины 8 апреля погиб воин Вооруженных сил Украины Денис Юшко с Николаевщины.

О трагедии написала пресс-служба Николаевской областной государственной администрации в Facebook. Герой был родом из села Новобогдановка Николаевского района.

"8 апреля 2021 года, при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, матрос военной части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты) Юшко Денис Павлович получил огнестрельное пулевое ранение головы, несовместимое с жизнью", – сказано в сообщении.

Известно, что 31 мая юному защитнику должно было исполниться всего 23 года – он не дожил до дня рождения чуть больше месяца.

Местные власти Николаевщины выразили соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнули, что его имя будет вечно жить в сердцах украинцев.

О гибели воина написали в Facebook и его побратимы из 36 бригады ВСУ. Они рассказали, что Юшко убил вражеский снайпер.

"После прохождения срочной службы с 2019 года служил по контракту в рядах морской пехоты. С тех пор морпех с достоинством защищал родную землю. Весь личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-морских сил ВСУ глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса. Светлая память воину! Навеки в строю..." – отметили в некрологе.

Напомним, в штабе ООС рассказали, что 8 апреля российские оккупанты открывали огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия у населенных пунктов Пески и Водяное. Именно во время этих обстрелов и погиб украинский морпех.

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