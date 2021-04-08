На Донбассе погиб воин ВСУ с Николаевщины: названо имя
В зоне боевых действий на востоке Украины 8 апреля погиб воин Вооруженных сил Украины Денис Юшко с Николаевщины.
О трагедии написала пресс-служба Николаевской областной государственной администрации в Facebook. Герой был родом из села Новобогдановка Николаевского района.
"8 апреля 2021 года, при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, матрос военной части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты) Юшко Денис Павлович получил огнестрельное пулевое ранение головы, несовместимое с жизнью", – сказано в сообщении.
Известно, что 31 мая юному защитнику должно было исполниться всего 23 года – он не дожил до дня рождения чуть больше месяца.
Местные власти Николаевщины выразили соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнули, что его имя будет вечно жить в сердцах украинцев.
О гибели воина написали в Facebook и его побратимы из 36 бригады ВСУ. Они рассказали, что Юшко убил вражеский снайпер.
"После прохождения срочной службы с 2019 года служил по контракту в рядах морской пехоты. С тех пор морпех с достоинством защищал родную землю. Весь личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-морских сил ВСУ глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса. Светлая память воину! Навеки в строю..." – отметили в некрологе.
Напомним, в штабе ООС рассказали, что 8 апреля российские оккупанты открывали огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия у населенных пунктов Пески и Водяное. Именно во время этих обстрелов и погиб украинский морпех.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 апреля на Донбассе погибли двое защитников Украины: это 23-летний Владислав Мороз из села Халаидово Черкасской области и Виктор Гелебрант, который жил на Харьковщине. Оба были убиты вражеским снайпером.
6 апреля ВСУ понесли еще три новых потери. Сначала сообщили, что в зоне ООС погибли старший лейтенант Владимир Шпак и 23-летний солдат Максим Стеблянко.
Впоследствии стало известно, что террористы отдали украинской стороне тело пропавшего еще 3 апреля воина 10 горно-штурмовой бригады Игоря Байталы.
А 7 апреля в Луцке похоронили Сергея Сулиму, который погиб 3 апреля. Еще 26 марта он спасал раненых прямо под обстрелом в Шумах.