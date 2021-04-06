Стали известны имена воинов ВСУ, погибших на Донбассе

В зоне боевых действий на Донбассе 5 апреля погибли воины Вооруженных сил Украины Владислав Мороз из села Халаидово Черкасской области и Виктор Гелебрант, который служил в 92 отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирка.

Об смерти Мороза сообщила пресс-служба Монастырищенской городской общины. Известно, что Героя убил российский снайпер.

"Защищая честь и независимость нашего государства на востоке Украины, во время выполнения боевого задания погиб один из ее сыновей – молодой, сильный духом, наш земляк Владислав Анатольевич Мороз. Погибший житель села Халаидово, Монастырищенской общины проходил службу по контракту", – написали в некрологе.

Городская власть уточнила, что 5 апреля в результате обстрела позиций украинских защитников воин погиб от пулевого снайперского ранения вблизи населенного пункта Спартак, Ясиноватского района, Донецкой области. У парня остались родители и сестра.

"Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибшего Героя. Это потеря, боль от которой невозможно заглушить", – обратилась община к семье Мороза.

Также в сообщении отметили, что о времени и месте прощания с юным военным будет сообщено дополнительно.

Что касается гибели Гелебранта, то о ней сообщила пресс-служба 92 ОМБр ВСУ в Facebook. Побратимы рассказали, что мужчине было 49 лет. У него остались жена и сын.

"С жгучей болью должны сообщить о горькой утрате в наших рядах... Вечером 5 апреля рашистский палач вышел на охоту: выстрелом в голову из стрелкового оружия был убит наш побратим младший сержант Гелебрант Виктор Васильевич. Боец находился на боевом дежурстве и был в средствах индивидуальной защиты. К большому сожалению, ранение было несовместимо с жизнью", – написали представители бригады.

Как пишет "Суспільне", начальник регионального отдела информагентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области Виталий Саранцев рассказал, что Гелебрант проживал на территории Краснокутской общины в Харьковской области вместе с семьей. Туда уже выехали представители 92 бригады.

А голова Краснокутской поселковой общины Ирина Карабут отметила, что погибший был родом с запада Украины. Он призвался в ряды ВСУ в 2015 году, а с 2018 года служил по контракту.

"Он женат. Его жена работает у нас в библиотеке. Есть дети. Он родом из западной Украины, там у него родители. Сейчас родные решают, где похоронят бойца", – сказала Карабут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 апреля на Донбассе погибли двое воинов ВСУ. Известно, что Гелебрант получил смертельное пулевое ранение в голову вблизи Золотого-4 на Луганщине.