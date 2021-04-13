На Донбассе погиб воин ВСУ с Буковины: названо имя Героя
В зоне боевых действий на Донбассе 13 апреля погиб воин Вооруженных сил Украины из Черновцов Алексей Мамчий.
Об этом написал на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук. По его словам, трагедия произошла вблизи Майорского.
"Еще одна трагическая весть с фронта, российские агрессоры убили сегодня утром на боевых позициях в районе Майорского защитника Украины, старшего солдата Алексея Мамчия, черновчанина", – отметил чиновник.
Осачук добавил, что младший брат погибшего, Станислав Мамчий, в 2016 году также отдал жизнь, защищая Украину от врага.
"Низко склоняем голову, выражаю искренние соболезнования родным, вечная память", – написал глава области.
В Черновицкой ОГА уточнили, что погибшему Алексею Мамчию было 40 лет. Он служил старшим водителем зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода воинской части А3715.
Мужчина получил осколочное ранение от сброшенной с беспилотного летательного аппарата противопехотной мины.
На странице Черновицкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook отметили, что о дате и месте похорон будет сообщено позже.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в штабе ООС рассказали, что БПЛА террористов 13 апреля пересек линию разграничения и сбросил взрывчатку на позиции ВСУ. В результате Мамчий погиб, а еще двое воинов получили ранения.
Напомним, 12 апреля на Донбассе погиб еще один буковинец – 24-летний Ярослав Карлийчук.