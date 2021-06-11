На Донбассе погиб украинский воин: в ООС сообщили детали обстрелов

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 11 июня, в результате обстрела противника погиб один украинский военнослужащий. Трагедия произошла вблизи Водяного на Приазовье.

Пресс-центр ООС в Facebook сообщил, что Герой получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Военные высказали свои соболезнования семье погибшего.

Всего в течение суток (на 17:00) было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ООС подчеркнули, что российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года о режиме "тишины".

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Где произошли провокации противника:

вблизи Водяного (около Донецка) – враг обстрелял позиции ВСУ из минометов 82-го калибра;

неподалеку Водяного (что на Приазовье) – дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;

в направлении Опытного – совершил обстрел с ручных противотанковых гранатометов;

у населенного пункта Южное – вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех этих случаях Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ.

"Украинская воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил", – подытожили в сводке.

Напомним, российские наемники из незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" на Донбассе за прошедшие сутки (10 июня) 12 раз прибегли к нарушению тишины. В результате вражеских обстрелов ранение получил военный из состава Объединенных сил. Защитнику оказали необходимую медпомощь, он находится в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

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