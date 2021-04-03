На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе в субботу, 3 апреля, в результате подрыва погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook. Боец подорвался в районе населенного пункта Шумы на неизвестном взрывном устройстве.

Военный получил боевое травмирование, несовместимое с жизнью.

"Сегодня, 3 апреля, недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого получил боевое травмирования несовместимо с жизнью военнослужащий Объединенных сил", – сказано в сообщении.

На месте работают чиновники воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе 1 апреля в очередной раз нарушили договоренности о режиме тишины, 13 раз обстреляв позиции ВСУ из различного оружия, включая минометы и противотанковый ракетный комплекс. В результате были ранены двое защитников.