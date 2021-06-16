На Донбассе погиб украинский военный. Фото

В среду, 16 июня, в зоне Операции объединенных сил на Донбассе погиб 24-летний военный Роман Галуха. Он был родом из Равы-Русской Львовской области.

Об этом сообщила в Facebook Рава-Русская городская территориальная община. При этом в штабе ООС не упоминали о гибели военных за последние сутки.

"Сегодня в зоне проведения боевых действий погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 года рождения", – говорится в сообщении.

Также высказывается сочувствие матери, сестрам и близким бойца в связи с трагедией.

Где именно и при каких обстоятельствах погиб военный, не уточняется.

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Как писал OBOZREVATEL:

9 июня в районе проведения ООС погибла военнослужащая ВСУ – 22-летняя лейтенант Карина Шемчук. Она была заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению 128-й ОГШБр.