На Донбассе погиб очередной "полевой командир"

Денис Казанский Расследования 18:35, 24.10.2020

На Донбассе погиб очередной полевой командир ЛНР – Алексей Марков из Москвы (типичный заблудившийся "шахтер").

Он командовал батальоном "Призрак". Первые командиры "Призрака" - Костин и Мозговой были убиты своими же соратниками по русскому миру.

Нефартовый какой "Призрак" оказался...

Пишут, что Марков погиб в ДТП, но учитывая судьбы других полевых командиров ЛДНР, тут тоже наверняка что-то нечисто.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время

Стало известно, кто проведет опрос Зеленского

Кличко заразился коронавирусом

Турчинов – об опросе Зеленского: нужно документировать преступление и вызывать полицию

ЦИК пояснила, как заполнять бюллетень на местных выборах. Видеоинструкция