На Донбассе погиб очередной "полевой командир"

Денис Казанский
Денис Казанский
Расследования / Мнения
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На Донбассе погиб очередной 'полевой командир'

На Донбассе погиб очередной полевой командир ЛНР – Алексей Марков из Москвы (типичный заблудившийся "шахтер").

На Донбассе погиб очередной "полевой командир"

Он командовал батальоном "Призрак". Первые командиры "Призрака" - Костин и Мозговой были убиты своими же соратниками по русскому миру.

На Донбассе погиб очередной "полевой командир"

Нефартовый какой "Призрак" оказался...

Пишут, что Марков погиб в ДТП, но учитывая судьбы других полевых командиров ЛДНР, тут тоже наверняка что-то нечисто.

На Донбассе погиб очередной "полевой командир"

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Источник:Телеграм-канал Дениса Казанского
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