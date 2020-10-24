На Донбассе погиб очередной полевой командир ЛНР – Алексей Марков из Москвы (типичный заблудившийся "шахтер").

Он командовал батальоном "Призрак". Первые командиры "Призрака" - Костин и Мозговой были убиты своими же соратниками по русскому миру.

Нефартовый какой "Призрак" оказался...

Пишут, что Марков погиб в ДТП, но учитывая судьбы других полевых командиров ЛДНР, тут тоже наверняка что-то нечисто.

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