На Донбассе умер молодой воин ВСУ из Черкасской области

Виктория Довгань Расследования 13:40, 16.10.2020 Обновлено: 14:31, 16.10.2020

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе накануне Дня защитника, 13 октября, умер воин Вооруженных сил Украины Руслан Панченко.

О трагедии сообщила пресс-служба Смелянского городского совета Черкасской области. Герой был солдатом контрактной службы.

На Донбассе умер воин ВСУ Руслан Панченко.
"24 канал"

Похороны защитника состоялись 14 октября в селе Матусов Шполянского района, перед этим с ним попрощались в городе Смела.

Как пишет "Новинарня", комментируя обстоятельствах смерти солдата Панченко, в штабе ООС опровергли предположение о том, что это якобы была боевая потеря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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