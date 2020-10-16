На Донбассе умер молодой воин ВСУ из Черкасской области
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе накануне Дня защитника, 13 октября, умер воин Вооруженных сил Украины Руслан Панченко.
О трагедии сообщила пресс-служба Смелянского городского совета Черкасской области. Герой был солдатом контрактной службы.
Похороны защитника состоялись 14 октября в селе Матусов Шполянского района, перед этим с ним попрощались в городе Смела.
Как пишет "Новинарня", комментируя обстоятельствах смерти солдата Панченко, в штабе ООС опровергли предположение о том, что это якобы была боевая потеря.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киевском военном госпитале 11 октября умер 26-летний военный из Хмельницкой области Александр Фарина, которого ранили в апреле в зоне боевых действий. Юноша перенес более 20 операций.
А 24 сентября в военном госпитале скончался 38-летний морской пехотинец ВСУ Константин Оверко. Он получил тяжелое снайперское ранение еще 20 июня.
Напомним, 14 октября в больнице умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко.
11 октября он совершил самосожжение в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.