На Донбассе погиб молодой воин ВСУ из Черкасской области
Воин проходил службу по контракту
Его похоронили в Шполянском районе
В штабе ООС заверили, что это – небоевая потеря
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе накануне Дня защитника, 13 октября, погиб воин Вооруженных сил Украины Руслан Панченко.
О трагедии сообщила пресс-служба Смелянского городского совета Черкасской области, отметив, что жизнь парня оборвалась при исполнении служебных обязанностей. Герой был солдатом контрактной службы.
Похороны защитника состоялись 14 октября в селе Матусов Шполянского района, перед этим с ним попрощались в городе Смела.
Как пишет "Новинарня", об обстоятельствах гибели солдата Панченко ничего не известно. Впрочем, в штабе ООС опровергли предположение о том, что это якобы была боевая потеря.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киевском военном госпитале 11 октября умер 26-летний военный из Хмельницкой области Александр Фарина, которого ранили в апреле в зоне боевых действий. Юноша перенес более 20 операций.
А 24 сентября в военном госпитале скончался 38-летний морской пехотинец ВСУ Константин Оверко. Он получил тяжелое снайперское ранение еще 20 июня.
Напомним, 14 октября в больнице умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко.
11 октября он совершил самосожжение в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.