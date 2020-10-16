На Донбассе погиб молодой воин ВСУ из Черкасской области

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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  • Воин проходил службу по контракту

  • Его похоронили в Шполянском районе

  • В штабе ООС заверили, что это – небоевая потеря

Стало известно о гибели воина Руслана Панченко из Черкасской области

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе накануне Дня защитника, 13 октября, погиб воин Вооруженных сил Украины Руслан Панченко.

О трагедии сообщила пресс-служба Смелянского городского совета Черкасской области, отметив, что жизнь парня оборвалась при исполнении служебных обязанностей. Герой был солдатом контрактной службы.

На Донбассе погиб воин ВСУ Руслан Панченко.

Похороны защитника состоялись 14 октября в селе Матусов Шполянского района, перед этим с ним попрощались в городе Смела.

Как пишет "Новинарня", об обстоятельствах гибели солдата Панченко ничего не известно. Впрочем, в штабе ООС опровергли предположение о том, что это якобы была боевая потеря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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