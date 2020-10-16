На Донбассе погиб молодой воин ВСУ из Черкасской области

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе накануне Дня защитника, 13 октября, погиб воин Вооруженных сил Украины Руслан Панченко.

О трагедии сообщила пресс-служба Смелянского городского совета Черкасской области, отметив, что жизнь парня оборвалась при исполнении служебных обязанностей. Герой был солдатом контрактной службы.

Похороны защитника состоялись 14 октября в селе Матусов Шполянского района, перед этим с ним попрощались в городе Смела.

Как пишет "Новинарня", об обстоятельствах гибели солдата Панченко ничего не известно. Впрочем, в штабе ООС опровергли предположение о том, что это якобы была боевая потеря.

Как сообщал OBOZREVATEL: