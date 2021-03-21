На Донбассе погиб 28-летний защитник Украины

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе погиб 28-летний воин Вооруженных сил Украины из Кропивницкого Кирилл Быковский. Он получил смертельное ранение в правое плечо от снайпера.

Как рассказал глава областной администрации Андрей Назаренко, у погибшего остались мама и сестры. В понедельник, 22 марта, сделают вскрытие, после чего бойца привезут на родину, пишет "Суспільне".

Отмечается, что прощание с Героем запланировано на вторник, 23 марта. Точное время сообщат дополнительно.

Напомним, вооруженные формирования России в течение суток 20 марта девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и убили украинского воина.

56-летний младший сержант Виктор Пасека получил несовместимое с жизнью пулевое ранение в голову возле Южного, где враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

19 марта в результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил. Он получил ранение, не совместимое с жизнью, вблизи Водяного Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор проекта StopFake Руслан Дейниченко заявил, что Россия активизировала свою пропагандистскую кампанию, в рамках которой распространяется информация о якобы подготовке наступления Украины на Донбассе.