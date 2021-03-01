На Донбассе подорвался военный автомобиль: пострадали 9 воинов ВСУ

В понедельник, 1 марта, на Донбассе подорвался грузовик Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадали девять военнослужащих.

Происшествие случилось в районе населенного пункта Водяное. Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Отмечается, что один воин получил боевое ранение, еще восемь – боевое травмирование.

"В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь – боевое травмирование", – сказано в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали, им предоставляют необходимую медицинскую помощь. На месте находится руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

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