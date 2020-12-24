На Донбассе двое бойцов ВСУ получили ранения. Карта

В четверг, 24 декабря, на Донбассе ранения получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Один из них подорвался на взрывном устройстве, а второй пострадал от обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований России (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Как сообщила в Facebook Оперативно-тактическая группировка "Восток", боец ООС получил ранение в результате взрыва неизвестного взрывного устройства в районе Красногоровки.

Защитнику оказали медицинскую помощь и оперативно доставили в госпиталь.

Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командования части.

Также около 16:00 в результате обстрела в районе Шумов ранен еще один военнослужащий. Ему предоставили медицинскую помощь, состояние бойца стабильное, сообщается в Telegram украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм: введен режим тишины, выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря в результате вражеского снайперского огня ранения получил военнослужащий ВСУ.

21 декабря вооруженные формирования России открыли огонь из минометов по украинским военным, в результате чего двое бойцов получили осколочные ранения.