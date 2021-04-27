На Донбассе подорвалось авто ВСУ: есть погибший и раненые

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль Вооруженных сил Украины. В результате один защитник погиб и еще трое получили ранения.

О трагедии сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook. Она отметила, что на месте происшествия начал работу руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины. Все обстоятельства выясняются.

"27 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы", – говорится в сообщении.

Также командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Что касается раненых воинов, то их доставили в лечебное учреждение, где оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Факт подрыва украинского военного авто, в результате которого ВСУ понесли потери, подтвердила и непосредственно пресс-служба ОТГ "Північ" в Facebook.

По данным последней сводки штаба ООС в Facebook, о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Всего российско-оккупационные войска 27 апреля шесть раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали позиции ВСУ из запрещенного оружия вблизи Опытного, Майорска, Водяного, Талаковки и Луганского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети сообщили, что 26 апреля в зоне боевых действий на востоке Украины погиб воин ВСУ Иван Ковалевский ("Африка") из села Колинки, что на Прикарпатье.