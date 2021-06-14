На Донбассе подорвались украинские военные: двое пострадавших

На Донбассе в понедельник, 14 июня, в результате взрыва неизвестного взрывного устройства пострадали двое военнослужащих. Украинские защитники получили осколочные ранения.

Инцидент произошел в зоне ответственности оперативно-тактической группировки ''Восток''. Об этом вечером в понедельник на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ОТУ.

Заявляется, что раненых воинов доставили в лечебное учреждение, где им было предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

"Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого – средней тяжести", – рассказали в оперативно-тактической группировке.

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Как и где именно произошел взрыв, не уточняется. На месте происшествия работали представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Добавим: в ООС по состоянию на 17:00 14 июня сообщали о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны противника.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", – сказано в вечерней сводке.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов не было.

Напомним, что:

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украину с рабочим визитом (13-15 июня) прибыла действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде. Дипломат сразу отправилась на Донбасс, чтобы ознакомиться с региональной безопасностью после недавней напряженности со стороны РФ.