На Донбассе подорвались украинские военные: двое пострадавших
На Донбассе в понедельник, 14 июня, в результате взрыва неизвестного взрывного устройства пострадали двое военнослужащих. Украинские защитники получили осколочные ранения.
Инцидент произошел в зоне ответственности оперативно-тактической группировки ''Восток''. Об этом вечером в понедельник на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ОТУ.
Заявляется, что раненых воинов доставили в лечебное учреждение, где им было предоставлено надлежащую медицинскую помощь.
"Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого – средней тяжести", – рассказали в оперативно-тактической группировке.
Как и где именно произошел взрыв, не уточняется. На месте происшествия работали представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
Добавим: в ООС по состоянию на 17:00 14 июня сообщали о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны противника.
"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", – сказано в вечерней сводке.
Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов не было.
Напомним, что:
наемники поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований на Донбассе 13 июня дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, использовав запрещенное оружие.
В течение 12 июня оккупанты 9 раз открывали огонь в сторону Объединенных сил на Донбассе. Кроме этого, они запустили беспилотник для определения позиции ВСУ.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украину с рабочим визитом (13-15 июня) прибыла действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде. Дипломат сразу отправилась на Донбасс, чтобы ознакомиться с региональной безопасностью после недавней напряженности со стороны РФ.