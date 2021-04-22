На Донбассе под огнем российских наемников погиб защитник Украины

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 22 апреля из-за обстрелов вооруженных формирований России погиб украинский военнослужащий.

Боец получил несовместимое с жизнью осколочное ранение, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"В результате обстрела вооруженными формированиями РФ позиций наших подразделений один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение не совместимое с жизнью", – сказано в сообщении.

Всего 22 апреля враг семь раз нарушил режим прекращения огня, применив среди прочего запрещенную Минскими соглашениями артиллерию.

В районе Южного обстрел велся из 120-мм минометов и противотанковой пушки.

В районе Зайцево – из 82-мм минометов.

В районе Красногоровки – из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе поселка Шумы – из противотанковых ракетных комплексов.

В районе населенного пункта Пески – из подствольных гранатометов, гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Обо всех действиях оккупантов сообщено представителям ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты за 21 апреля восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и еще трижды – с утра 22 числа. Они стреляли в сторону позиций ВСУ из запрещенных минометов и гранатометов.