На Донбассе под огнем российских наемников погиб защитник Украины
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 22 апреля из-за обстрелов вооруженных формирований России погиб украинский военнослужащий.
Боец получил несовместимое с жизнью осколочное ранение, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
"В результате обстрела вооруженными формированиями РФ позиций наших подразделений один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение не совместимое с жизнью", – сказано в сообщении.
Всего 22 апреля враг семь раз нарушил режим прекращения огня, применив среди прочего запрещенную Минскими соглашениями артиллерию.
В районе Южного обстрел велся из 120-мм минометов и противотанковой пушки.
В районе Зайцево – из 82-мм минометов.
В районе Красногоровки – из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.
В районе поселка Шумы – из противотанковых ракетных комплексов.
В районе населенного пункта Пески – из подствольных гранатометов, гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Обо всех действиях оккупантов сообщено представителям ОБСЕ.
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты за 21 апреля восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и еще трижды – с утра 22 числа. Они стреляли в сторону позиций ВСУ из запрещенных минометов и гранатометов.