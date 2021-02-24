На Донбассе под обстрелами террористов погиб мирный житель

Российские оккупационные войска обстреляли мирное население на Донбассе, в результате чего погиб один человек.

Как говорится в сводке ООС за 23 февраля, враг вел огонь по Хутору Вольному, что на Луганщине. Противник применил станковые противотанковые гранатометы, а также осуществил дистанционное минирование населенного пункта.

"Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения", – отмечено в сообщении.

Пострадавшему оказали первую медпомощь и после срочно доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРГР по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК Украины – Террористический акт.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе российские террористы устроили новое обострение и ударили по ВСУ из минометов и снайперского оружия. В результате один наш воин погиб, еще двое получили ранения.