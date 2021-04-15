На Донбассе пес спас воинов ВСУ, обезвредив российскую мину. Видео

В зоне боевых действий на востоке Украины собака спасла жизнь военнослужащим, случайно обезвредив запрещенные российские противопехотные мины.

Видео с последствиями взрыва обнародовали на странице 10 горно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook. Защитники отметили, что четвероногий спасатель остался жив (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"15 апреля. Утро, 7 часов, Новгородское. Российским оккупантам нет покоя. ПОМ-2 "Отек". Три штуки. К счастью, без жертв. Эту ПОМКу, которая на видео, случайно сняла собака. Пес живой", – написали воины.

Напомним, перед этим двое пьяных наемников из состава российско-оккупационных войск сами подорвались на собственном минном поле. В результате инцидента оба потеряли конечности.

Кроме того, с целью дискредитации украинской армии террористы забросали жилой сектор в поселке Зайцево минами ПОМ-2 "Отек" с нацистской символикой и надписью "Наша земля – Украина". К счастью, хозяева дома, куда прилетели боеприпасы, длительное время не живут в нем. А пожилые супруги, проживающего рядом, чудом не пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины показали, как обезвреживают российские мины ПОМ-2 "Отек", которыми оккупанты обстреливают позиции наших армейцев и дома мирных жителей на Донбассе. Это оружие запрещено Оттавской конвенцией.