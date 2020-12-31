На Донбассе перед Новым годом террористы устроили обстрел ВСУ

В течение текущих суток, 31 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил российские террористы один раз нарушили режим тишины.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook. Враг применил оружие вблизи Старогнатовки.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", – сказано в сообщении.

Среди воинов ВСУ боевых потерь и ранений нет.

О факте нарушения режима прекращения огня украинские военные сообщили представителям ОБСЕ.

Также в сводке отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря в районе проведения Операции Объединенных сил российские террористы семь раз нарушили режим тишины, украинские защитники открыли огонь в ответ. Никто из украинских защитников не пострадал.