На Донбассе, отмечая День космонавтики, застрелился оккупант: командование обвинило ВСУ

Вблизи населенного пункта Золотое-5, которое расположено на оккупированной территории Луганской области, во время празднования Дня космонавтики застрелился российский наемник.

Инцидент произошел 12 апреля. Такие данные получила разведка, сообщается на странице оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" в Facebook (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

"По данным разведки, вблизи населенного пункта Золотое-5, которое расположено на временно оккупированной территории, празднуя День космонавтики, грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник российско-оккупационных войск", – подчеркнули в ОТГ.

При этом командование оккупантов пытается возложить вину за гибель на Вооруженные силы Украины.

"Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень военной дисциплины и системное игнорирование мер безопасности, пытается обвинить ВСУ в уменьшении количества их личного состава", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году оккупанты на Донбассе потеряли минимум тысячу человек. К летальным последствиям среди прочего привели неосторожное обращение с оружием и подрывы на собственных минах.