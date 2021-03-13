На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб боец ВСУ

На Донбассе в результате снайперского огня со стороны вооруженных формирований России погиб украинский военнослужащий.

Обстрел был совершен 12 марта в районе Марьинки, сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия находится руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – подчеркнули в оперативно-тактической группировке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта в районе проведения ООС на Донбассе противник 4 раза нарушил режим прекращения огня, в результате чего ранение получил военнослужащий ВСУ. Украинские воины открыли ответный огонь во врагу.

Позднее стало известно, что небоевые потери оккупантов составили пять человек.