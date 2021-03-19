На Донбассе от пули врага погиб контрактник из Хмельнитчины: названо имя Героя

В четверг, 18 марта, на Донбассе погиб 56-летний защитник Украины – младший сержант Виктор Пасека из Хмельнитчины. Воин получил смертельное ранение в голову во время прицельного обстрела из артиллерийского вооружения и автоматического оружия российскими террористами "Л/ДНР".

О трагедии накануне сообщило командование оперативно-тактической группировки "Север". Имя Героя назвали на странице в Facebook Красиловского районного военного комиссариата.

Отмечается, что в тот день примерно в 12:00 незаконные вооруженные формирования РФ открыли огонь со стороны оккупированного города Горловка по позициям взводного опорного пункта у воинской части ЗСУ неподалеку от Южного.

Враг применил для обстрела крупнокалиберные пулеметы (50 очередей), гранатометы АГС-17 (40 гранат), ручные противотанковые гранатометы (10 выстрелов из РПГ-7), станковые противотанковые гранатометы (10 выстрелов с СПГ-9), минометы 82-миллиметрового (8 мин) и 120-миллиметрового калибров (4 мины).

"В 12:10 получил пулевое смертельное ранение в голову военнослужащий службы по контракту воинской части А3892, младший сержант Пасека Виктор Степанович, 08.06.1965 года рождения, командир боевой машины – командир отделения 2 горно-штурмовой роты воинской части", – отмечается в сообщении.

Защитник жил в селе Мончинцы Красиловского района Хмельницкой области. Время и место захоронения погибшего воина пообещали сообщить позже.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Память о нашем земляке будет жить в сердцах каждого! Герои не умирают! Вечная слава Герою!" – отметили в военкомате.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России в течение суток 18 марта шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и убили украинского воина.